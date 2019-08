Taiwan wirbt zur EMO 2019 weltweit mit Hannovers Maschsee

Taiwan hat sich mit 239 Ausstellern auf Platz 2 im Aussteller-Ranking der im kommenden Monat startenden EMO geschoben.Die Schwerpunkte in diesem Jahr sind innovative, smarte Technologien, künstliche Intelligenz und mittlerweile weltweit gefragte Lösungen im Maschinenbau. Am 16. September werden die technischen Innovationen erstmals auf einer Pressekonferenz in "Vitual Reality" gezeigt.Um den vielen Ausstellern und Besucher aus Asien Lust auf Niedersachsens Landeshauptstadt zu machen, wirbt das Land wirbt seit dieser Woche weltweit mit dem Blick auf das Nordufer des hannoverschen Maschsees. Bei der Konzeption und Umsetzung der Kampagne haben die Kreativen der Agentur DA CAPO aus Hannover die Finger im Spiel. Bereits zum zweiten Mal betreut die Werbeagentur aus Hannover das Land Taiwan in Fragen der weltweiten Kommunikation. Zur Zeit wird eifrig an der traditionellen Taiwan Night im Convention Center Messe geplant. Dann heißt es nicht mehr "made in Taiwan" sondern "made in Hannover".