Das Central Hotel Kaiserhof fährt im großen Stil vor

Aus der Hotelküche des "Restaurant Brunnenhof" werden von Montag bis Sonntag zwischen 12 bis 21 Uhr wahre Leckereien aus Deutschland und den Alpenregion, wie z.B. der Wiener Tafelspitz für zwei Personen, ein Sylter Fischteller, Zwiebelrostbraten mit Röstkartoffeln oder Ente und Gans für mehrere Personen sowie bei Vorbestellung eine ganze Sachertorte, ausgefahren. Mit einem Augenzwinkern merkt Rüter an, dass der Kaiserhof "Corona Salat" schon seit März unter den TOP 3 auf der Bestellliste rangiert.Bei der Bestellung einer kleinen Weihnachtsfeier oder eines "Christmas Afternoon Tea" fährt der Chef dann auch, stilvoll gekleidet mit Handschuhen, in einem Oldtimer aus dem Jahr 1939 vor. Die erste "Vorfahrt" ging zu Thomas Granseuer in das neue Atelier seines Künstlerpools "Quintessenz".Alexander Rüter: "Eine Liefer-Dienstleitung hat schon einige Tücken, doch haben wir als Lieferant die Chance, über eine umfassende telefonische Beratung unseren Servicegedanken optimal zu leben und so die Kunden- und spätere Gästebindung zu erhöhen. So wird Außer-Haus durchaus zu einer Chance für so manchen Gastronomiebetrieb. Als Gastronomen fühlen wir uns irgendwo zwischen Essen auf Rädern und Gastgeber mit Telefonberatung.""Wir haben eine Vielzahl unsere Gäste des zurückliegenden Jahres angerufen und haben großen Dank erfahren. Vergangenes Wochenende gingen einige große Platten,zwei Enten und ein Geschenkkorb für die Oma an eine Familie mit sieben Mitgliedern raus.", erzählt Alexander Rüter. "Bei unserem Programm verkünden wir in diesem Jahr deshalb auch selbstbewusst, dass unsere Weihnachtsfeier 'eine Ente' ist."www.shop.kaiserhof.de