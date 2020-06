Spiel- und Spaßraum für Familien

Schere, Spaß und Spiel für die ganze Familie. 15. Juni bis 15.Juli 2020. Es ist so weit! Nach der langen Zeit der Beschränkungen öffnen wir wieder das Freizeitheim Linden. Wir bieten Kreativangebote mit Abstand und Hygieneregeln, aber vor allem mit viel Spaß und guter Laune an. Alle Angebote richten sich an Familien. Murmiland- Module, XXL Spiele und beleuchtete Glaskisten für Sandmalerei, offene Kreativ Angebote und eine Chill-Ecke laden zum Verweilen ein. Der Raum kann für 60 Minuten von 2 Haushalten gebucht werden. Der Eintritt kostet 2 Euro pro Person. Mit HannoverAktiv Pass 50 % Ermäßigung. Der Raum kann immer freitags (ab dem 19.6) und samstags (ab dem 20.6) gebucht werden. Buchungen sind ab sofort möglich! Tel.: 168 44897. Bitte die Kursgebühren möglichst passend mitbringen.