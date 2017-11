Mit Sternen verabschiedet

Im Aktivitätenraum steht ein symbolischer, eher unscheinbarer grüner Baum, der zusammen in einer Aktivität mit den Bewohnern gestaltet wurde. Im Laufe des Jahres wird er mit Sternen geschmückt. Immer dann, wenn ein Bewohner verstirbt, kommt ein Stern am Baum dazu. So ist der Mensch bei den gemeinsamen Beschäftigungen zwar nicht mehr anwesend, aber ein Stern erinnert symbolisch an ihn.Einmal im Jahr im November verabschiedet man sich bei einem Trauergottesdienst mit Pastor von Arnim persönlich von den Verstorbenen. In diesem Jahr war es am 23. November, als jeder der 20 Sterne einzeln vom Baum genommen und den Angehörigen überreicht wurde.Mit einer weißen Rose und herzlichen Worten der Erinnerung gedachten alle der Verstorbenen eines Jahres in der Kursana Villa Hannover. Und entzündeten für jeden ein Licht. Nicht selten nutzen außer den Angehörigen auch die Bewohner und Mitarbeiter die Möglichkeit, sich endgültig von den Verstorbenen zu verabschieden.Trauer braucht oft einen Platz, an dem man weinen und seine Gefühle offen zeigen darf. So wie hier in der Kursana Villa Hannover.