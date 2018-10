Wie gewohnt bieten wir Eltern die Möglichkeit im Frühjahr und Herbst jeden Jahres

Kinderartikel aus 2. Hand zu verkaufen und zu kaufen. Wenn Sie in zu den Verkäufer*innen gehören möchten, dann

melden Sie sich bitte ausschließlich persönlich im FZH Linden, Windheimstr. 4 an! Anmeldetermin: Samstag 13. Oktober 18, 15:00 – 17:00 Uhr.





Der Kinderartikelflohmarkt findet dann am Sonntag, 21. Oktober von 13:00 - 17;00 Uhr statt.



Pro Tisch / Garderobenstellplatz 5,00 EUR