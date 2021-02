Damals in Hannover: Der Bahntag 2006 stand ganz im Zeichen des Fußballs

fieber. Da wollten die Eisenbahner der Deutschen Bahn nicht hintenanstehen. Von März bis Juni 2006 luden sie in verschiedenen Städten die Bevölkerung wieder zu einem Bahntag. Es war eine Tour durch alle zwölf Spielorte der Weltmeisterschaft. Motto: „Wir sind am Ball.“ Auch in Hannover war die Eisenbahn „am Ball.“ Am 19. März 2006 gab es den Bahntag in Hannover.Für eingefleischte Eisenbahn ein bisschen viel Theater um das runde Leder. „Da sich das ganze ja Bahntag nennt, hatte ich auf einige bahnbezogene Aktivitäten gehofft“, schrieb ein enttäuschter Besucher als Kommentar im Internet und bedauerte: „Stattdessen gibt es DB-WM-Talks mit B-Promis.“ Es war eben ein Fest rund um den Fußball und weniger rund um Schienenfahrzeuge.„Auftritte von Hannover-96-Trainer Peter Neururer, Hannovers WM-Botschafter und Ex-Nationalspieler Hans Siemensmeyer, von Regions-Präsident Dr. Michael Arndt und Hannovers WM-Beauftragten Klaus Timaeus sind Teil eines bunten Bühnenprogramms zum Zuschauen und Mitmachen. Bei Gewinnspielen rund ums Leder gibt es WM-Eintrittskarten, Bahn-Tickets und BahnCards zu gewinnen. Eine Modenschau mit Fußballmode aus sechs Jahrzehnten verspricht Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie“, hieß es im Programm der Deutschen Bahn, nach eigenen Worten „offizieller Mobilitäts- und Logistikdienstleister und Nationaler Förderer der FIFA WM 2006.“Immerhin: Der Weltmeisterzug von 1954 rollte in den Hannoverschen Hauptbahnhof ein. Für Eisenbahfans: der VT 08. Mit diesem Zug ist die Deutsche Nationalelf 1954 als Weltmeister aus Bern nach Deutschland zurückgekehrt. Wer wollte, konnte Fahrkarten für Rundfahrten in dem historischen Zug über die Güterumgehungsbahn erwerben.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen vor allem im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch – manchmal aber auch wie hier in anderen Teilen Hannovers. Unter der Überschrift "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus Hannover geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse.