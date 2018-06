Burger, Bier und Fußballjubel im neuen Jim Block Biergarten am Kröpcke

Im rundum erweiterten Biergarten, dem zentrumsnahesten in der Stadt, werden zu den á-la-Minute gegrillten Burgen eine Auswahl frisch gezapfter, internationale Biersorten "auflaufen". Zudem werden die Bestell-Codes von den bisher etablierten hannoverschen Straßennamen auf "Hannoversche Hotspots und Erlebnisse" umgestellt.Das Jim Block in Hannover verfügt über 155 Innenplätze sowie seit Sommer 2017 über 160 Terrassenplätze. Betriebsleiter Julian Jürgens und sein Team sind auf einen großen WM-Ansturm vorbereitet und fiebern dem heutigen Beginn entgegen. Und sollten sich einmal kleinen Schlangen an der Burger-Ausgabe bilden, so rät Julian Jürgens "Immer schön BLOCKer bleiben".