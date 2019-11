Anstoßen auf die Gault Millau Wertung im Hotel Schweizerhof

Gut sechzig Freunde kulinarischer Gaumenfreuden, aus der kürzlich erst mit 14 Punkten im renommierten Gault Millau ausgezeichneten Küche von Küchenchef Marcel Elbruda trafen sich zu einem Abend unter dem Motto "Rockin' around the Christmas Tree" in der offenen Showküche des Restaurants. Da die Elbruda Küchencrew es mit dem Tanz an den Töpfen und Pfannen doch eher verhalten anging, begeisterte Sänger und Entertainer Marc Masconi mit Auszügen aus seinem Programm "GentleMEN of Music" mit interpretierten Songs von Frank Sinatra bis Tom Jones die Gäste zwischen den mehr als ein Dutzend erlesenen Gängen."Wir möchten unseren Gästen auf diesem Wege einen Vorgeschmack auf die Facetten unseres Dinner-Entertainments in dieser Weihnachtssaison geben", versprach Hoteldirektorin Ulrike Weisser-Berthold. Auch für das erste Halbjahr im kommenden Jahr sind bereits die Termine für die Küchenparties mit unterschiedlichen Küchenthemen auf den Tellern geplant. Darauf galt es an diesem Abend für den Küchenchef neben der tollen Bewertung im Gault Millau anzustoßen.