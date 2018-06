Spannende Schau auf der Georgsstraße bei der 4. Blaulichtmeile

zwischen Schillerstraße und Kröpcke und verabschiedeten lautstark zum Ende der Aktion ihr Publikum. Rund 25 Verbände mit etwa 350 Mitwirkenden, darunter die Feuerwehr Hannover, die Johanniter und das DRK, zeigten ihre Einsatzfahrzeuge und gaben bei Vorführungen Einblicke in ihre Arbeit. So konnten die Hannoveraner unter anderem auf einer provisorischen Showarena am Kröpcke mitverfolgen, wie Feuerwehrleute ein Autowrack aufschnitten, um verletzte Insassen zu bergen. Das Deutsche Rote Kreuz bot etwas für Oldtimer-Fans. Auf diesem Stand war ein uraltes lindgrünes Rettungsfahrzeug zu bewundern. Eine Schaufensterpuppe musste als Patientin herhalten.