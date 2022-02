Mit Lesung von Katja Diehl: "Autokorrektur". Einladung zur Online-Mitgliederversammlung 2022 des 🚲-Club ADFC Region Hannover e.V.

Besondere ├ťberraschung:

Die Autorin Katja Diehl liest aus ihrem neuen Buch "Autokorrektur" und diskutiert mit dem Auditorium

Mitgliederversammlung: Online am 18. Februar 2022, 18 Uhr.Aufgrund der unsicheren Pandemie-Lage wird die Mitgliederversammlung 2022 des ADFC Region Hannover e.V. am 18.02.2022 ab 18 Uhr online durchgef├╝hrt: Einzelheiten dazu werden aufrechtzeitig bekannt gegeben.Wer teilnehmen m├Âchte, gibt per Mail an region-at-adfc-hannover.de bereits┬á jetzt einen Hinweis zur Absch├Ątzung der Teilnehmer:innenzahlen.