Drei radfahrergefährliche Kreuzungen: Besondere Vorsicht bei 🚲-Fahrten zwischen Langenhagen und Hannover

Der ADFC Langenhagen hilft bei der Planung alternativer Routen, siehe weiter unten. dazu mehr Infos / ausführliche Erläuterungen.Vorsicht bei den Radfahrten nach/in Hannover besonders hier an diesen zehn Stellen.Die Auflistung enthält die Unfälle mit Körpergeschädigten (also tot, verletzt): Sie ist damit ohne die Unfälle mit nur Sachschäden, in etwa 10-facher Anzahl:1. 19 Unfälle (12 mit Radfahrenden = 63 %): Friederikenplatz2. 14 Unfälle ( 5 mit Radfahrenden = 36 %): Schiffgraben/Berliner Allee3. 12 Unfälle ( 4 mit Radfahrenden = 33 %):/ Arndtstraßelistet folgende weitere Stellen mit besonders vielen Unfällen / Radfahrerunfällen auf:4. Weidetorkreisel5. Ricklinger Kreisel6. Clevertor am Leibnizufer7./ Niedersachsenring8. Königsworther Platz9./ Dragonerstraße10. Deisterkreisel- eigene Erkenntnisse als VielradfahrerDerhilft bei der Zusammenstellung alternativer Radstrecken. Kontakt:Nach eigenen Erkenntnissen im "" ist die Stadt Hannover die radfahrergefährlichste Stadt bundesweit. Zahlen der Stadt Hannover über spätere Jahre liegen nicht vor, da das Kapitel Verkehrsunfälle im darauf folgenden Bericht nicht mehr vorhanden ist.gib's dazu mehr Infos. Bild daraus:- - - - - - -- - - - - - -Der ADFC Langenhagen appelliert anTeilnehmenden im Straßenverkehr, sich an die Regeln der StVO/StVZO zu halten und bittet weiterhinum Höflichkeit, Freundlichkeit, Zuvorkommen, Vorsicht, Rücksicht und - besonders - um Gelassenheit. Und um wahrheitsgerechte Aufklärung.- - - - - -Rauf aufs 🚲, aber sicher(er)!Ortsgruppe im Fahrrad-Club ADFC Region Hannover e.V.Langenhagen@ADFC-Hannover.de0151 240 799 75