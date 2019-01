Anzeige

Volleyball Mixed-Mannschaft sucht Verstärkung

Hannover: Grundschule Mühlenweg | Hallo,



da wir uns erst diese Saison neu gefunden haben sind wir noch auf der Suche nach Verstärkung für unsere Mannschaft vom Hannoverschen Volleyball Verein ( HVV ). Trainieren tun wir dienstags von 18.00 - 20.00 Uhr in Misburg. Vom Alter her sind wir gut durchgemischt. Von Mitte 20 bis Ende 50 ist alles dabei.



Solltest Du Spaß am Volleyball haben und im besten Fall noch etwas Erfahrung mitbringen, so würden wir uns freuen Dich bei uns begrüßen zu dürfen.



Für Fragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.



Liebe Grüße

Jörg

