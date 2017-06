Boßeln statt Bosseln in Leiferde

Die BSG Anderten e.V. war mal wieder sportlich an der frischen Luft unterwegs. Mit 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ging es in die Natur rund um den Gutsherrenkrug in Leiferde. Bei Sonnenschein und 27°C (im Schatten!) wurde mit viel Freude geboßelt. Zwischendurch gab es im Schatten einiger Bäume eine kurze Pause. Dank vorbildlicher Organisation waren gekühlte (alkoholfreie!) Getränke mitgeführt worden. Nach gut 2,5 Stunden ging es zum Spargelessen in den Gutsherrenkrug. Es wurde viel gelacht und sich gut unterhalten.Einige Fotos vom Boßeln in Leiferde finden Sie in der Galerie auf unserer Homepage www.bsg-anderten.de oder auf facebook.com unter dem nachstehenden Link:Jens Bodenstein