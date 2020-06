HAZ = lesenswert! 🚲-Presseschau Sa., 13. Juni 2020

Es dreht sich ums 🚲!

- an sehr(!) vielen Verkaufsstellen,- in regelmäßigen Abonnements - sowieim Internet!Berichte / Beiträge rund ums 🚲 in der heutigen Hannoverschen Allgemeinen Zeitung HAZ einschließlich Regionalteil Nord-Ost für die Kommunen:- Burgwedel,- Isernhagen,- Langenhagen,- Wedemark.- Mehr Schutz für Radfahrer- Beitrag im InternetRadwandern: Die Nordhannoversche Moorroute- Mal ehrlich: Wer macht Platz für Fahrräder?- Ortsrat hat es eilig beim Thema Radwege- Tempo 50? Das war einmal ...- So hat das Jammern ein Ende- Wir müssen viel Rücksicht auf die Radfahrer nehmen- - - -