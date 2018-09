der Herbst kommt mit großen Schritten, die Pilz-Saison läuft an und damit die Gefahr von Pilzvergiftungen

Der Pilz des Jahres, der tödlich giftige grüne Knollen-Blätter-Pilz sieht nämlich im jungen Stadium dem essbaren Champignon sehr ähnlich, weil er, wenn er sehr jung ist, genau so weiß schimmernd sich seinen Weg durch den Boden bahnt.Denn nur, wenn man ihn samt seiner Knolle ausgräbt, kann man ihn als Knollenblätterpilz erkennen.Aber es gibt noch eine andere wichtige Erkennung, unser Geruchssinn kann uns bei Pilze bestimmen sehr behilflich sein, denn der grüne Knollen-Blätter-Pilz riecht nach gekeimten und nicht mehr so guten Kartoffeln, in Gegensatz zu seinem essbaren Kollegen dem Pilz des Jahres 2018 dem Wiesen-ChampignonAlso wer sich nicht sicher ist, welchen Pilz er gerade gefunden hat, meldet sich bei einem der ortsansässigen Pilz-Berater, oder geht einfach zum Gesundheitsamt, dort findet man Rat