Wurde Friedrich Merz der Sieg zum Bundesvorsitzenden der CDU gestohlen?

Das muss doch korrigiert werden. Merz-Unterstützer sind dafür, dass dieser sofort ein Ministeramt übernehmen soll (z.B. das Verteidigungsministerium). Und spätestens Anfang April sollte eine neue Mitgliederversammlung Merz als Kanzlerkandidat bestimmen! Nur so kann die CDU bei der Bundestagswahl ein hohes Stimmergebnis erzielen!Festlegung des Kanzlerkandidaten Anfang April 2021? Vielleicht am 1. April?Wahrscheinlich hat jetzt jede(r) Leser*rinnen gemerkt, dass der erste Teil des Berichts FAKE-NEWS waren! Richtig, aber darum soll es bei der Wahrheit und Vernunft auch bleiben.Tatsache ist, Friedrich Merz hat die Abstimmung zum Vorsitz nun zum zweiten Mal verloren!Merz hat sicherlich wirtschaftspolitische Kompetenz, aber das haben andere auch. Es besteht keine Not nach Merz zu rufen, der sich erneut geweigert hat, in der CDU-Spitze eine Mitarbeit für die Partei zu leisten. Demokratische Wahlergebnisse sollte man respektieren. Wenn Anhänger von Kandidaten sich nicht dem gemeinsamen Ziel der Partei verpflichten, sondern nach verlorener Wahl nun voreilig Sonderpositionen für Ihren Favoriten verlangen, schadet das dem Ziel die nächste Bundestagswahl nicht nur befriedigend sondern sehr gut (wie es sein sollte) zu gewinnen. Norbert Röttgen hat gezeigt wie es sein sollte!