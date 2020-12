"Radfahrstreifen einfach abtrennen!" - HAZ-Leserbrief vom 17. Dezember 2020: Rund ums 🚲.

Radfahrstreifen einfach abtrennen

"Kein Geld mehr f├╝r die K├╝r"

HAZ vom 21. November 2020

"Gr├╝ne suchen ihre Rolle"

HAZ vom 26. November 2020 





Leserbrief

dass die "millionenteuren Radwege" gr├Â├čtenteils von Land und Bund bezahlt werden,┬á

was die Stadt Hannover f├╝r den Autoverkehr ausgibt,

wie die gesamtwirtschaftlichen Nutzen und Kosten von Rad- zu Autoverkehr aussehen,

├╝ber die Klimakatastrophe

und die Notwendigkeit, den Umweltverbund im Verkehrssektor zu st├Ąrken,

lebenswerte St├Ądte,┬á

und auch nicht auf die gesundheitlichen Aspekte von mehr Radverkehr.

Auf allen mehrspurigen Stra├čen [in Hannover] eine Spur f├╝r den Radverkehr abtrennen, und zu gesch├╝tzten Radfahrstreifen machen.

ADFC Langenhagen

Hannover

Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, dass die "millionenteuren Radwege" größtenteils von Land und Bund bezahlt werden, will weder schreiben was die Stadt Hannover für den Autoverkehr ausgibt, noch eingehen auf wie die gesamtwirtschaftlichen Nutzen und Kosten von Rad- zu Autoverkehr aussehen, über die Klimakatastrophe und die Notwendigkeit, den Umweltverbund im Verkehrssektor zu stärken, lebenswerte Städte, und auch nicht auf die gesundheitlichen Aspekte von mehr Radverkehr. Wenn die Stadt [Hannover] so sehr sparen muss, dass der notwendige Ausbau von Radinfrastruktur nicht mehr drin ist, hätte ich einen innovativen Vorschlag: Auf allen mehrspurigen Straßen [in Hannover] eine Spur für den Radverkehr abtrennen, und zu geschützten Radfahrstreifen machen. DAS ist unkompliziert und kostengünstig zu machen - Poller aufstellen und ein wenig Farbe auftragen. Damit profitieren auch die Radfahrenden von den kürzesten und direktesten Verbindungen, es muss nichts neu gebaut werden, und es brauchen keine weiteren Flächen versiegelt zu werden. Autor*in dieses HAZ-Leserbriefes: A. T., Hannover