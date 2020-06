Leserbrief an die np Neue Presse Hannover: "Sicherheit für 🚲-Fahrende in der Region Hannover?"

Nach tragischen Unfällen:

So wollen Kommunen den toten Winkel besiegen

https://www.neuepresse.de/Hannover/Meine-Stadt/So-wollen-Kommunen-dem-toten-Winkel-den-Garaus-machen

Leserbrief:

Wollen, aber nicht(s) tun!

zumOnline-Beitrag der"np Neuen Presse Hannover"vom5. Juni 2020 11:00 UhrViele Kommunen und Unternehmen wollen also angesichts der zu vielen, zu oft tödlichen Rechtsabbiege-Unfällen durch Lkw umsteuern?Aber es passiert (fast) nichts!Von den 22 Kommunen in der Region Hannover ist erst eine einzige der Abbiegeassistenten-Aktion "Ich habe den Assi" beigetreten, nämlich nur die Stadt Langenhagen. Dieses Nichtmitmachen der anderen 21 Kommunen in der Region Hannover an der Assi-Aktion zeigt, wie wenig sie bereit sind, tatsächlich selber aktiv etwas für den Schutz der Radfahrenden vor Unfällen durch rechtsabbiegende Lkw zu tun.Der Stadtrat von Langenhagen hatte übrigens bereits 2018 entschieden, alle(!) eigenen Lkw mit Abbiegeassistenten nachrüsten zu lassen.Dr. Reinhard SpörerLangenhagen- - - - -Die Kommune Langenhagen ist als einzige von 22 Kommunen in der Region Hannover der Aktion" beigetreten: