§ 219 ein absolutes NOGO, denn das greift die Frau in ihren Grundrechten an

Denn nehmen wir einmal an, eine verheiratete Frau wird mit über 50 Jahren ungewollt schwanger, hat höchstes Risiko wegen ihres Alters, und auch Ihr Arbeitgeber sowie Ehepartner würden diese Schwangerschaft nicht billigen.Dann hat die Frau von heute ja die Wahl, sie kann die Pille nehmen, die sie auch noch vom Arzt bekommt, muss dafür aber teuer bezahlen, denn eine Monats-Ration Anti-Baby-Pille kostet heute so um die 50 Euro.Ja, Ihr Männer, Ihr habt richtig gelesen, Frau sein kostet heute Geld, nicht nur für Schuhe, Kleidung und Co.Und nun geht die Frau, weil sie die Familien-Planung ja abgeschlossen hatte, zum Arzt Ihrer Wahl, der darf ihr nicht einmal anbieten, eine Abtreibung zu machen, sondern auch wenn sie die Pflicht hat sich beraten zu lassen, würde der Arzt sie wegschicken müssen, aus gesetzlichen Gründen.Dann kommt noch dazu, dass die meisten Schwangerschaften erst nach der 6. Woche entdeckt werden, so hat die Frau nur gute 4 Wochen Zeit sich einen Abtreibung-Arzt zu suchen.Ohne Werbung heutzutage unmöglich und dann kann im schlimmsten Fall das eintreten, was das Gesetz verhindern möchte.Kurpfuscher und angehende Hebammen oder sonstige können diese Dienste anbieten natürlich illegal und das kostet nicht nur Geld,sondern vielleicht auch das Leben der Frau, weil es weder steril noch hygienisch einwandfrei gemacht wird.Und da sagen Männer immer noch die Frauen würden nur für das Kinder-Kriegen geboren sein!Also ich bin für die Abschaffung dieses Paragrafen und weil ich eine Frau bin, auch 3 Kinder erzogen habe, mich hätte das Gesetz vielleicht das Leben gekostet, denn ich kann mir dieses Geld nicht leisten.