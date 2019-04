Mo., 29.7. - Fr., 2. - So., 4.8.2019: JuFaFe - Jugend-Fahrrad-Festival Hamburg

Hallo!In diesem Jahr findet das Jugend-Fahrrad-Festival für alle zwischen 12 und 22 Jahren ganz in Deiner Nähe, in Hamburg, statt.Sei vom 02. - 04. August 2019 dabei und erlebe ein großartiges Wochenende mit interessanten Aktionen rund um das Rad. Wir bieten dir neben tollen Workshops (Upcycling, Fotografie, Reparatur, Verkehrspolitik, Einrad, Lastenrad, Verkehrs- und Stadtplanung und und und ) die Möglichkeit, fahrradliebende Jugendliche aus ganz Deutschland kennenzulernen.Fahrradtour zum Jugend-Fahrrad-Festival - Trittst du leidenschaftlich gern in die Pedale? Und triffst gern andere Fahrrad-Begeisterte? Unsere Fahrradtour führt ab 29. Juli 2019 in mehreren Etappen von Hannover nach Hamburg. Dort nehmen wir am Jugend-Fahrrad-Festival des ADFC teil, die Rückfahrt nach Hannover erfolgt mit der Bahn.Unterwegs übernachten wir auf Campingplätzen. Abends wird gemeinsam gekocht.Erfahrene Tourenleiter*innen des ADFC begleiten Dich. Du brauchst ein verkehrssicheres Fahrrad, tourentaugliche Kleidung und Ausrüstung zum Zelten. Fahrt, Verpflegung, Übernachtung und Festivalgebühr sind im Preis enthalten.Eine Kooperation des ADFC und der Naturfreundejugend (NFJ) Hannover.Ermäßigung mit Aktiv Pass oder BuT möglich. Anmeldung unter https://www.nfj-hannover.de/termine/1081-fahrradto... Dein Beitrag ...ja, so eine Veranstaltung kostet auch etwas. Für €129,- (Mitglieder 99,- €) bist du dabei. In diesem Beitrag sind die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und sämtliche Workshops enthalten. Mehr zum Programm und zur Anmeldung erfährst Du unter https://jufafe.de