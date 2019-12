Windmühle Hannover-Anderten

In den 1980er Jahren wurde das Gebäude von seinen neuen Besitzern äußerlich als Mühle wieder hergerichtet und erinnert so weiterhin an eine Zeit als die Windkraft auf dem Kronsberg aktiv für den Mahlbetrieb genutzt wurde.... hier die Geschichte der Windmühle, geschrieben von Rüdiger Hagen:Als Ersatz für eine abgebrochene Bockwindmühle am Kronsberg wurde 1854 vom Müller Friedrich Meyer die achteckige Turmholländermühle durch den Mühlenbauer Friedrich Heidemann gebaut.Die Mühle trug ursprünglich Stert und Segelflügel, hatte drei Mahlgänge mit hölzernen Obertriebwerk, einen Sackaufzug und einen Sechskantsichter.Aus Altersgründen verpachtete Meyer 1876 die Mühle an den Müller Heinrich Volker aus Rethen, der die Mühle grundlegend umbaute. Die Einrichtung bestand nun aus drei Mahlgängen mit eisernem Untertriebwerk, Spitzgang mit Siebzylinder, zwei Sechskantsichtern und Fahrstuhl. Die alte bootsförmige Kappe erhielt Jalousieflügel und Windrose.Seit 1883 war dann die Müllerfamilie Warmbold Eigentümer, ab 1912 der Müller und Gastwirt Adolf Rode, dessen beiden Söhne Adolf und Friedrich den Mühlenbetrieb bis 1949 weiterführten. Danach ließen sie neben ihrer Gastwirtschaft an der Lehrter Straße eine Motormühle mit mehreren Walzenstühle errichten.Seit 1951 dient die alte Windmühle zu Wohnzwecken uns ist in ihrem äußeren Erscheinungsbild mit 1985 neu errichteten Segelflügeln weitgehend erhalten geblieben. Die Mühle ist eine der wenigen im Hannoverschen Stadtgebiet erhaltenen Windmühlen und steht seit 1981 unter Denkmalschutz.