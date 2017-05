Was passiert mit dem Misburger Urnenfriedhof ?

in den 60er Jahren hat der der Misburger Lehrer und Ortshistoriker Anton Scholand einen Urnenfriedhof entdeckt und ausgegraben. Dieser befindet sich auf der Freifläche, gegenüber dem ehemaligen Möbelhaus Stöwe, heute u.a. das Restaurant Mephisto.Zur Zeit werden dort auf dem Gelände Vorbereitungen zum Bau eines dm-Marktes getroffen. Der Gedenkstein ist zur Seite geräumt und das alte Gräberfeld wird gerade zerstört.Dieses Gräberfeld sollte umgehend erhalten werden, da es doch Nachweise der ursprünglichen Besiedelung Misburgs in der Bronzezeit sind. Hier zeigt sich doch, wie wichtig es wäre, in meiner alten Heimat Misburg , so etwas wie einen Heimatverein zu haben. Doch nach dem Tod Werner Jacobs, des letzten Vorsitzenden des Heimatbundes Misburg,konnte sich so etwas in Misburg nicht mehr etablieren. Gibt es denn in Misburg niemand mehr, der sich für die Geschichte des Ortes interessiert ?Ich denke, es wäre sicher wichtig , diesen Beitrag und Aufruf mal im Monatsspiegel zu veröffentlichen .... um einmal an der Misburger Geschichte Interessierte, zu mobilisieren.