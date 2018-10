Der Vorsitzende vom Presse Club Hannover, Jürgen Köster, zum Ehren-Ritter ernannt.

verliehen.Mit dieser Auszeichnung würdigte die Bruderschaft das ehrenamtliche Engagement von Jürgen Köster als Beitrag zur Wahrung der Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland.Im Grußwort vom Ministerpräsident Stephan Weil:Auch der Bischof von Hildesheim Dr. Heiner Wilmer lobt das Engagement von Jürgen Köster:In der Laudatio lobte Prof. Dr. Dr. Madjid Samii den Vorsitzenden vom Presse Club ganz besonders. Er schilderte, wie ihre Freundschaft begonnen hatte und sich mit den Jahren vertiefte.Der Canciller der Bruderschaft, Wolfgang Illmer, der die Ehrung vornahm, erklärte:Die Ehrung fand in der St. Anna Kirche in Misburg statt. Hier stand vor über 1000 Jahren die Mudzborgh mit der Burgkapelle, die Bischof Bernward von Hildesheim geweiht hat.Viele Glückwünsche bekam Jürgen Köster gesandt. Unter anderem von Dr. med. Niedergerke und Pater Dr. Paul Chodor (beide Ehrenritter der Mudzborgh), Stefan Schostock (Oberbürgermeister Hannover), Dr. h.c. Herbert Schmalstieg (Oberbürgermeister a.D.), Klaus Meine (Scorpions), Axel Buchholz (Honorarprof. Der Johannes Gutenberg Universität), Prof. Dr. med. Martin Pfok (Medizinische Hochschule), Prof. Wolfgang G. Eisert (Uni Hannover), Volker Kluwe (Polizeipräsident Hannover), Dr. Heiks (TV plus) u.v.m.Jürgen Köster war tief beeindruckt und erklärte: „Es gibt Tage, die man nicht vergisst und das ist heute so einer.“