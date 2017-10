Autobiografie erscheint im November Titel: "Eine Frau zwischen Ost und West" Zeit für Veränderungen

Zeit für Veränderungen den Satz haben wir gerade erst in der Werbekampagne der SPD gelesenAber es sind jetzt fast 30 Jahre nach der WENDE und hat sich was verändert?Naja ich sage mal es wurde erst die letzten 2 Jahre ein wenig besser, aber direkt verändert hat sich nichts.deshalb habe ich meine Biografie gerade jetzt geschrieben, weil es Zeit für Veränderungen ist, vor allem in den NEUEN Bundesländern.Und ich weiß wovon ich rede, denn ich habe gerade wieder ein Dejavue, die Freundin meines Sohnes ehemals wohnhaft in der Nähe von Chemnitz findet auch fast 30Jahre nach der Wende keinen Job geschweige denn einen Studienplatz.meine Autobiografie erklärt, warum es so schwierig ist, Menschen in den neuen Bundesländern abzuholen und mit Arbeit zu versorgen, denn ich räume mit Vorurteilen, Fehlern und Wendehälse auf.Also "eine Frau zwischen Ost und West" Zeit für Veränderungen lesen, Erscheinungsdatum voraussichtlich Mitte November 2017 im KielundFederverlag