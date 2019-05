Aktivitäten des Orden Bruderschaft der Mudzborgh, Teil 4

Die St. Anna Kirche, die auf dem Platz steht, wo ab dem Jahr 1013 die Kapelle von Bernward, Bischof von Hildesheim, in der Festung Mudzborgh stand, steht heute auf heiligem und historischen Kerngebiet der Geschichte Misburgs. Nachdem die Mudzborgh im Jahr 1523 (nach der Hildesheimer Stiftsfehde 1519-1523) ausgedient hatte und zu einer Ruine wurde, sind die riesigen Sandsteinquader als Fundamente der neu gebauten Bauernhöfe genutzt worden und die restlichen Steine zum Steinbruchsfeld zum Lagern transportiert worden. Auf dem Platz der heutigen St. Anna Kirche wurde ein Bauernhof gebaut der im 19. Jahrhundert als Kantine der Zementfabrik (alte Fabrik) als Unterkunft für die polnischen Einwanderer genutzt wurde.„BRÜDER, IHR SEID REICH GEWORDEN", das waren die Worte des Kapitularvikar Dr. Offenstein, die er am Weihtag der St. Anna Kirche am 23. September 1956 vor einer großen Gemeindeversammlung sprach.Susanne Cording, Vorsitzende des Kirchortes St. Anna, konnte zu diesem 60. Jubiläum viele Gäste begrüßen. Ganz besonders Pater Paul, der viel für die Kirchengemeinde leistet, auch Pfarrer Schäfer, der 37 Jahre als Priester in der Gemeinde tätig war. Pfarrer Schäfer ist zum Jubiläum gern gekommen und hatte sich sehr über die Einladung gefreut, denn die Gemeinde Misburg liegt ihm immer am Herzen.In Ihrer Begrüßungsrede sagte die Vorsitzende Susanne Cording,Susanne Cording begrüßte den ehemaligen Dechanten Pfarrer Joachim, der immer noch im Martinshof die Hl. Messe feiert, auch Pfarrer Lange, der im Pfarrhaus wohnt und mit der Gemeinde eng verbunden ist sowie den Pfarrer Schmidt, der oftmals die Vertretung übernimmt. Weiterhin begrüßte sie die beiden Pastoren der evangelischen Nachbargemeinden Pastor Sossna und Pastor Pasewark. Sie bedankte sich auch beim Bezirksbürgermeister Klaus Dickneite und der Bruderschaft der Mudzborgh für ihr Kommen.Der Orden Bruderschaft der Mudzborgh schenkte der Gemeinde anlässlich des Jubiäums eine große Pilgerkerze und eine Erinnerungstafel, die an die alte Burgkapelle aus dem Jahr 1013 erinnert. Der Gran Canciller der Bruderschaft Wolfgang Illmer erklärte noch einmal, es sei geschichtlich fassbar, das sich die heutige St. Anna Kirche auf heiligem Boden befindet. Sie steht auf dem Platz, wo sich im Jahr 1013 die Burgkapelle der Mudzborgh befand. Es war der Heilige Bischof Bernward von Hildesheim, der nach Plänen von Kaiserin Theophanu und mit Geldern des Kaiserreiches im Zeitalter der Ottonen, die Festung Mudzborgh gebaut hat. Die Burgkapelle wurde der Mutter von Maria und Großmutter von Jesus, in St. Anna geweiht.In Anschluss an den Jubiläumsgottesdienst verabschiedete sich in einer Rede mit Trauerstimme Bruder Juan Carlos Blanco Varela von der Gemeinde, in der er fast 54 Jahre seines Lebens verbracht hat. Er geht als Rentner zurück an seinen Geburtsort nach Galicien in Spanien um dort seinen Lebensabend zu verbringen. Er ist Misburg zu Dank verpflichtet, in Misburg fand er eine Heimat, Misburg hat ihm viel gegeben, in Misburg hat er viele Freunde. Bruder Juan Carlos interessierte sich sehr für die Misburger Geschichte, er war und ist davon fasziniert, zusammen mit seinem Freund Wolfgang Illmer wurde die Chronik Misburg 2012 aktualisiert und neu verfasst. Es war ein besonderes Erlebnis und eine große Ehre in der Geschichte Misburg zu forschen, das hat Bruder Juan Carlos sehr viel Freude gemacht.Bruder Juan Carlos dankte der Gemeinde und besonders Pater Paul für die Gastlichkeit und sprach zum Abschied: „Ich bin sehr froh und danke Gott, dass ich Pater Paul kennengelernt habe. Er ist ein sehr guter Padre, ich wünsche ihm viele Jahre Gesundheit als Pater der St. Anna-Gemeinde.Anschließend lud Susanne Cording und der Kirchenvorstand der Gemeinde zu einem Imbiss in die Gemeinderäume ein und man ließ den Tag fröhlich ausklingen.HIER DIE ORIGINAL REDE VON BRUDER JUAN CARLOS:DIE BRUDERSCHAFT DER MUDZBORGH, IST AB OKTOBER 2017 IN SPANIEN MIT EINEM INFORMATIONSBÜRO VOR ORT VERTRETEN. VON GALICIEN/SPANIEN WERDEN DIE KONTAKTE MIT DEN 50 KM ENTFERNTEN ERZBISTUM SANTIAGO DE COMPOSTELA INTENSIVIERT, AUCH MIT DEN PATRIARCHAT DER ORTHODOXEN KIRCHE METROPOLIT POLICARPO AUS SPANIEN UND PORTUGAL EXARCHAT DES MITTELMEERES IN MADRID, MIT DEM HEILIGEN STUHL IM VATIKAN, MIT DEN OPUS DEI IN ROM UND MIT VIELEN GLAUBENSKONGREGATIONEN IN LATEIN-AMERICA HALTEN WIR KONTAKTE VON SPANIEN AUS.In den Beschluss-Protokoll der Sitzung des Orden Bruderschaft der Mudzborgh am 26. November 2016, die um 18:30 Uhr im Restaurant "Bei Alex" begann, wurde durch den Protokollführer Bruder Knut unter anderen über den Punkt 1 und 5, beraten: Als Untersetzer für die Teller lagen Sets mit einem Druck der Festung Mudzborgh (eine tolle Idee des Wirtes). Der „Mudzborghteller" bestand aus: Lamm, Rinder-Steak, Schweine-Steak mit Käsefüllung, Cevapcici, dazu Kartoffeln grüne Bohnen und Salat, alles schön auf einer Schieferplatte serviert.Zur Abrundung des guten Essens gab es einen „Slivovic" zum Wohlfühlen. Danach gab es ein Bruderschafts-Gespräch über das mit viel Aktivitäten beendete Jahr. Anschließend verabschiedeten sich die Brüder mit einer Umarmung und vielen guten Wünschen zur Weihnachtszeit, der Orden Bruderschaft der Mudzborgh hat sich für das Neue Jahr 2017 vieles vorgenommen.