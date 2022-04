"MOBILITÄT" - Beobachtung der HAZ vom 2.4.2022: 100 % = Auto, aber: 0,0 = % alle anderen

Wie viel "Auto" steckt

eigentlich drin im Teil HAZ MOBILITÄT?

mit Auto:

6 von 6 redaktionellen Beiträgen = 100 % mit Auto,

0 von 6 redaktionellen Beiträgen = 0,0 % ohne Auto.





dass die Redaktion der HAZ diesen Bericht liest,

dass im nächsten MOBILITÄTs-Teil der HAZ was anderes steht als Auto, Auto, Auto, Auto Auto, Auto, in sechs der sechs Beiträge,

Anregung an die HAZ, MOBILITÄT kann auch SO WAS beinhalten: 🛹🛴🚲🛺🦼🦽🛵🏍🏎🚜🚛🚚🛻🚙🚘🚗🚖🚕🚔🚓🚒🚑🚐🚎🚍🚌🚋🚞🚝🚊🚉🚈🚇🚆🚅🚄🚃🚂 🛸🚀🛰🚡🚠🚟🚁💺🪂🛬🛫🛩✈🚢🛥⛴🛳🚤🛶🚶‍♂️🚶‍♀️👨‍🦼👨‍🦽🏃‍♂️🏃‍♀️🏃🏄‍♂️🚣‍♀️🏊‍♀️🚴‍♀️🚴‍♂️🚴🚵‍♂️🤽‍♂️🚵 ...

Und bitte nicht nur Auto, liebe HAZ ...

Einseitige Meinungs-Beeinflussung "pro Auto"? Durch die HAZ? In welche Richtung?Liebe HAZ: MOBILITÄT ist nicht nur Auto!Ist das der Grund/Mit-Grund dafür, dass manches inanders läuft, als es denkbar wäre ...Medien können durch ihre Veröffentlichungen die Meinung von Menschen beeinflussen.Daher listet der ADFC Langenhagen - ab heute - regelmäßig öffentlich auf, wie sich der Teil MOBILITÄT in der Wochenendausgabe der HAZ aufgliedert.UNS wundert es also - auch in Langenhagen - nicht mehr, wenn das Auto von der HAZ soooo sehr in den Vordergrund gestellt wird: Als ob es nicht auch andere Verkehrsmittel wie zu Fuß, Radfahren, E-Scooter, Bus, Bahn, Flugzeug, ... gibt, für die Mobilität.