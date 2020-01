einen guten Gruß für Euch zum neuen Jahrzehnt ist es mir wert

Aber bevor ich es vergesse, lasse ich Euch mal ein paar Grüße aus Hannover zum neuen Jahrzehnt da, denn es ist mir wichtig, dass Ihr mich auch sehen und lesen könnt.Habt Ihr gute Vorsätze?Ich schon, denn ich will nicht nur in der Versenkung dahin dümpeln, sondern auch mal wieder auf einige Dinge aufmerksam machen, und das werde ich dieses Jahr verstärkt tun.Auch als Autorin, die ich ja bin habe ich noch Aufgaben, die ich dann bei gegebener Zeit hier öffentlich machen werdeUnd vielleicht treffe ich den einen oder anderen einmal live, denn das neue Jahr 2020 beginnt ja erst, und die nächsten Veranstaltungen sind noch in weiter Ferne.Also wünsche Ich Euch allen ein gesundes, erfolgreiches, neues Jahr, besser Jahrzehnt, denn die neuen Zwanziger können es in sich haben, versprochen