VIVIAN TOUCH im Alten Bahnhof Anderten am 16.09.2017

Die Rock-Pop-Cover-Band feierte kürzlich ihr 25-jähriges Bestehen und hat ihre musikalischen Wurzeln im Indie- und Mainstream-Rock der letzten 2 Jahrzehnte.In den ersten Jahren um 1990 befasste sich die Band ausschließlich mit der Produktion eigener Songs. Mit ihrer CD "No Way Out" tourte VIVIAN TOUCH durch ganz Deutschland. Seit Anfang 2000 setzt die Band auf Rock-Pop-Cover-Songs, die "ganz nah am Original" liegen und doch den eigenen "Touch" nicht vermissen lassen. Das musikalische Repertoire der Band umfasst Songs von Pink, Sunrise Avenue, Linkin Park, Depesche Mode, Kings of Leon, Westernhagen, Common Linnets u.v.a. Klassikern und aktuellen Pop-Songs. Vivian Touch wird auch heute einige Songs von DEWA-Zone im Gepäck dabei haben. Detlef Reinert und Walter Kuhlmann haben die Band DEWA-Zone vor etwa 4 Jahren gegründet, um wieder mehr eigenes Material und Kompositionen live präsentieren zu können. (Mehr hier: http://dewa-zone.de/ ). Die zweite CD 'Cry for Joy' ist mittlerweile erschienen.Aushängeschild der Band Vivian Touch ist die große Spielfreude der Musiker und die Qualität ihrer Darbietungen, rund um die Frontsänger 'Sunny Dale' und 'Lorenz Weiler'. An den Instrumenten: Dete = lead guitar, voc; Kulle = keyboard,voc; Walter = bass, voc; Julian = drums und Mick = lead guitar, voc.VIVIAN TOUCH wird in diesem Jahr ihrer stetig wachsenden Fangemeinde jedeMenge neuer Songs und Musikgenuß pur bieten.Los geht's um 20.00 Uhr, ab 19.00 Uhr Einlass im 'Alten Bahnhof' bei Inge und Rolf, den Gastgebern.www.vivian-touch.de // http://www.alter-bahnhof-anderten.de/ https://www.sunnydale-music.de/ // http://dewa-zone.de/