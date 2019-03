Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: 3-Seen-Wanderung in Hannovers Norden﻿

Vom Treffpunkt aus gehen wir ein Stück über den Laher Friedhof, um dann bald unseren ersten See, den Laher Teich, zu entdecken. Über einen Teil des grünen Rings geht es durch den Misburger Wald zum Blauen See, dem südlichsten Punkt unserer Wanderung. Wieder in Lahe steht die erste von 2 Steigungen an, die Überquerung der Brücke über die A 2. Mehrmals hat man einen guten Blick auf die höchste Erhebung Hannovers, den 122 m hohen Monte Müllo. Kurz darauf erreichen wir den dritten See der Wanderung, den Altwarmbüchener See, den wir auf schönen Wegen einmal umrunden, um dann im Laher Café, direkt am Parkplatz des Friedhofs, einzukehren. Für unterwegs gilt „Rucksackverpflegung“.Wegstrecke: Die ca. 15 km Strecke verläuft ohne spürbare Höhenunterschiede überwiegend auf befestigten Feld-, Wald- und Wiesenwegen. Wer Stöcke nutzen möchte, nimmt sie mit.Sie haben "die Vierziger" hinter sich gelassen, verfügen über eine normale Kondition und wären gerne mit netten Menschen Ihrer Generation in der Natur unterwegs? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig!Über Ihre unverbindliche Schnupper-Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen würden wir uns freuen! Für Anmeldungen, Rückfragen sowie weitere Informationen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49ontop Gruppe Hannover: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z