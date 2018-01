Neuerscheinung eines Kinder-Krimis "Peter, der kleine Katzenkommissar"

Erscheinen wird er Ende Januar im @brokatbook-verlag.Klappentext:Peter, ein kleiner Hauskater mit kommunikativ starken Eigenschaften, übernimmt die Arbeit der Polizei. Eine Entführung eines ausländischen Mädchens macht ihn neugierig, und weil er helfen will, holt er sich immer die Hilfe, die er gerade braucht, auf ganz eigene Art und Weise. Dabei findet er tierische Freunde, die ihn unterstützen. Britta Banowski sein Frauchen ist immer da, wenn Peter Hilfe braucht. Sie ist und bleibt sein „Zu Hause“, ihr ist er treu und er beschützt sie. Britta Banowski aus Hannover ist Katzenhalterin und besitzt nicht nur Peter, sondern noch zwei andere Katzen. Sie versteht die Sprache der Katzen, weil sie jahrelange Erfahrung mit ihnen hat. Im Krimi selbst hält sie sich im Hintergrund, weil Peter von allein die Ermittlungsarbeit übernimmt, durch seine eigene Neugier.Und so besteht Peter auch sein 3. Abenteuer und macht den gefährlichsten Mann der Welt in Indien dingfest.Also für alle Kinder, die gern lesen, und mal einen Krimi lesen möchten, wo nicht die Polizei, sondern ein ganz normaler Hauskater ermittelt, hier seid Ihr richtiges wird auch ein neues Cover und auch diesmal Zeichnungen von Inga Prasse in diesem Buch geben, damit der Krimi auch fürs Auge schön aussieht.