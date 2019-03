Alle Vögel fliegen.....hoch.... (DoRu)

Aber gedacht habe ich es mir, als die DoRu am Donnerstag Vormittag den Annateich in Kirchrode aufsuchten.Ziel Nr. 1 war die bekannte Futterstelle. Ein allgemein frühlingshaftes Vogelkonzert versprach "gute Ausbeute", zumal Kurt auch noch das Vogelbufett bereicherte.Die Meisen quirlten hin und her, stürzten sich auf die Kerne und husch...waren sie wieder fort. Bis ich den Zoom ausgefahren hatte.....herzlichen Glückwunsch!Doch die Rotkehlchen waren gnädig mit mir....sie benahmen sich wir richtige Modells.Auch den Kleiber habe ich nicht erwischt. Und sonst begegnete mir nur noch Papa Amsel, der gerade dabei war, das nötige Baumaterial für sein Eigenheim zu sammeln.Was mir beim Rundgang noch so vor die Linse kam, könnt ihr euch unten anschauen.....