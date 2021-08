DRK Niedersachsen beendet Hilfseinsatz im Ahrtal

Rund vier Wochen lang diente ein Betreuungsplatz des Landes als Unterkunft für Einsatzkräfte aus Niedersachsen.



Am 15.08.2021 endete der Hilfseinsatz des "Betreuungsplatz BTP-500-LAND" in der Region Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Das Material wurde von der Gruppe Logistik und Technik nach Hannover ins Katastrophenschutzlager des DRK Landesverbandes Niedersachsen zurückgeführt. Insgesamt vier Einsätze wurden vor Ort von niedersächsischen Hilfskräften geleistet. Zweimal war das Rote Kreuz vor Ort, dazwischen wurde der Betreuungsplatz vom ASB und den Maltestern übernommen.Der BTP-500-LAND ist eine Einheit des Landes Niedersachsen zur überregionalen Spitzenabdeckung von Betreuungslagen. Er dient zur Unterbringung, Verpflegung und Betreuung von 500 Personen und kann auch zur Unterbringung von Einsatzkräften in einem Bereitstellungsraum o.ä. eingesetzt werden. Insgesamt sind sechs Landeseinheiten in Niedersachsen aufgestellt und den verschiedenen Hilfsorganisationen zugeteilt worden. Nach dem Moorbrand in Meppen war die Hochwasserhilfe im Ahrtal bereits der zweite Einsatz des BTP des DRK LV Niedersachsen. Das Material dieser Einheit ist zentral im Katastrophenschutzzentrum des LV in Hannover-Misburg eingelagert.Die ehrenamtliche Rotkreuzgemeinschaft des DRK-Landesverbandes (die "Fachdienstbereitschaft") betreut das Material und ist für die Logistik zuständig. Für die Aufgaben werden immer engagierte Ehrenamtliche gesucht, die sich auf solche Hilfseinsätze vorbereiten und ausbilden lassen möchten. Ob Kraftfahrer, Logistiker, Techniker, Elektrofachkraft - jeder der tatkräftigt mit anpacken möchte ist willkommen. Melden Sie sich für weitere Informationen unter der Emailadresse info@fdb-drk.de