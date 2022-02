Fußball: SV Wilkenburg setzt Testspielreihe fort

Ihr mittlerweile drittes Testspiel absolvieren die Fußballer des SV Wilkenburg (Kreisliga Region Hannover, Staffel 4) am kommenden Wochenende: am Sonntag, 27.02., ist das Team der Trainer Matthias Knoll und Andreas Last um 11.00 Uhr bei der 3. Herren des Regionalligisten HSC Hannover zu Gast. Die Hannoveraner sind aktueller Tabellenführer der 2. Kreisklasse, Staffel 4, und haben in den bisher absolvierten 11 Saisonspielen lediglich das Heimspiel gegen den unmittelbaren Verfolger SC Polonia Hannover (0:1) verloren. „Wie schon bei den beiden vergangenen Spielen in Lehrte und Gehrden ist das Ergebnis erneut nur Nebensache. Wir wollen auch diese Begegnung dazu nutzen, unserem Stammpersonal weiterhin Spielpraxis zu verschaffen und den einen oder anderen Akteur unserer 2. Herren und der eigenen A-Junioren zu testen,“ erklärt Pressesprecher Martin Volkwein den Stellenwert des Spiels aus Wilkenburger Sicht.





Martin Volkwein

Pressesprecher des SV Wilkenburg