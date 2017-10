MOND DER ERSTEN KNOSPEN / WE COYVN ÑI KVYEH

Lesung der Mapuche-Dichterin und -Schriftstellerin Rayen Kvyeh aus Temuco, Süd-Chile



Mit musikalischer Begleitung von PABLO ARDOUIN, chilenischer Liedautor, Sänger und GitarristDie Mapuche sind das größte indigene Volk in Chile. Die Lesung findet statt auf Mapuzungun (Sprache der Mapuche), auf Spanisch und auf Deutsch (Harrie Müller-Rothgenger, Theater in der List).Die Mapuche leben hauptsächlich in Süd-Chile und z. T. auch in Argentinien. Wie alle indigenen Völker auf der Welt wurden sie während des Kolonialismus unterdrückt, vertrieben und diskriminiert. Erst seit kurzem ist ihre Sprache, das Mapuzungun, in Chile offiziell anerkannt. Rayen Kvyen ist eine lyrische Stimme der Mapuche in ihrem Kampf um Gleichberechtigung und Gerechtigkeit. Unter der Militärdiktatur Pinochets wurde sie politische Gefangene und musste für einige Jahre nach Deutschland ins Exil gehen. In Temuco, der zentralen Stadt der Mapuche in Süd-Chile, betreibt sie neben ihrer literarischen Arbeit eine Galerie für die Kunst der Mapuche. Eine bewegende künstlerische Stimme der „Mutter Erde“.Ort: THEATER in der LIST, Spichernstr. 13, 30161 HannoverZeit: Donnerstag, 26. Oktober 2017, 20.00 Uhr(Solidaritäts-) Eintritt 15,00 €. Ermäßigt 9,00 (für Studenten, Schüler, Schwerbehinderte)1,- € Ermäßigung für Inhaber einer ABO-PLUS Karte der HAZ/NP. Inhaber des HannoverAktivPasses haben freien EintrittText und Foto: VEN (weiteres LINK … übermittelt von VEN-Mitglied Francis Bee