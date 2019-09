RESTAURANT MARIE: EIN HAUCH VON UNDERGROUND WEHT DURCH LIST UND OSTSTADT

"Wenn morgens das erst Bier unten bleibt, kann der Tag ganz gut werden!"

Nach diesem Motto lebte der amerikanische UndergroundschriftstellerZu seinem 99. Geburtstag und 25. Todestag, die beide in das 2019 fallen, präsentiert deraus Hannover am, Gedichte und Short - Storys des, wie sich Bukowski gerne selber nannte. Seine Texte sind "hardcore", IRRwitzig komisch, sexistisch und todtraurig schön. Sie sind angesiedelt im Milieu der Säufer und Huren, der Ausgestoßenen und Wahnsinnigen, der ewigen Verlierer auf dem "American Way of Life".Und "Volker Kühn liest diese Texte nicht nur, er LEBT sie. Er verkörpert Bukowski bis ins letzte Detail". So lautete die einhellige Meinung der Zuschauer, die dieses außergewöhnliche Event in anderen Lokalitäten schon einmal erleben durften.