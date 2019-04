IM RESTAURANT MARIE WIRD IN DEN MAI GELACHT!

Großes Comedy - Überraschungsprogramm am Wedekindplatz



Amgeht es los. Dann präsentiert der Schauspielerseinen beliebten Komödienabenderstmals in dem Lokal mit französischer Küche in der List.Diesmal steht etwas ganz Besonderes. auf der Kultur - Speisekarte. In einer gespielten Lesung bietet der Künstler seinem Publikum Highlights, aber auch unbekanntere Sketche, Anekdoten, Bonmots, Reden, Liebesbriefe, Opernkritiken und Kochrezepte des wohl berühmtesten deutschen Humoristen... Auf den Namen müssen Sie schon selber kommen! Nur soviel sei verraten: Enten haben an diesem Abend keinen Zutritt - oder besser gesagt: DIE ENTE BLEIBT DRAUẞEN!!!Der Eintritt beträgt 12€.Reservieren kann man unter der Telefonnummer: 0511 / 65 399 074Bereits ab 19 Uhr steht für die Zuschauer (auf Wunsch) ein 3-Gänge- Menü aus der Comedy - Cuisine zum Preis von 26 € bereit.