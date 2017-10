Ausstellung lortzingART -Inge-Rose Lippok und Jürgen Friede

LortzingART lädt herzlich ein zur Ausstellung



INGE-ROSE LIPPOK given up nests Papier-Acryl-Fotocollagen

JÜRGEN FRIEDE figürlich-Dualität und Unikat Skulpturen



Sonntag 29. Oktober 2017:



16 Uhr Eröffnung mit den Künstlern

17 Uhr Nachmittag mit Liedern von L.v.Beethoven, Franz Schubert und Robert Schumann

Am Klavier : Komponistin Tatjana Prelevic, diesmal als Pianistin

Gesang : Tenor EDGAR SCHÄFER





in diesem Jahr zeigte Inge-Rose Lippok Ihren Zyklus GIVEN UP PLACES erstmalig in Thurnau im Rahmen des EUROPA- Symposiums Thurnau 2017 .

Der Bamberger Kunsthistoriker Dr. Mathias Liebel zur Eröffnung :

".... Auf ihren Bildern, die Lippok für dieses Symposium unter das Motto „Given up Places“ stellte, kombiniert die Künstlerin gegenständliche Motive, beispielsweise verlassene Räume oder verwaiste Vogelnester, mit planimetrischen Farbflächen – etwa vorgefertigte Papiere, die sie als Monotypien im Offsetverfahren selbst anfertigt oder rückseitig eingefärbte Plexiglasscheiben. Durch diese Kombination von realweltlich geschauten Motiven und flächig aufgefassten Farbfeldern bewegen sich ihre Arbeiten zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion. Oft bezieht die Künstlerin die räumliche Umgebung der ausgestellten Gemälde in deren Anordnung mit ein, so daß ihre Bilder keine 2-dimensionalen Tafelbilder sind, sondern durch die Eroberung des Raumes gewissermaßen zu Installationen erweitert werden. Auf diese Weise kommt es zu einer Aufhebung der Grenzen zwischen Bildraum und Realraum, und damit zugleich zu einem unmittelbaren Miteinander von Werk und Betrachter..."



„Der Bildhauer Jürgen friede fertigt Formen aus Hartgestein, die miteinander dialogisieren und sich gegenseitig kommentieren. Hier ist ein Künstler am Werk, dem Maß und Zahl wichtig ist, das Echo des Unikats, Spiegelungen und Serie, Polarität und Verdoppelung.

Die Arbeiten des Bildhauers gliedern und strukturieren den umgebenden Raum. Streng und sachlich sind diese Skulpturen und genau gearbeitet, dbei oft von geradezu lyrischer Leichtigkeit.

… Ohne vorherige Skizze, allein mit dem gedanklichen Entwurf im Kopf, schneidet und fräst, schleift und poliert Friede seine Objekte.“ Michael Stoeber



Ausstellungsdauer : 29. Oktober - 12. November 2017

Geöffnet : Mi, Fr 17- 20 Uhr So 14-17 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung 0179-963 4114