VisitenkartenParty für Frauen

Netzwerken mit Mehrwert - auf der VisitenkartenParty im Mai: Egal ob Sie neue Kundinnen finden oder einfach so ins Gespräch kommen möchten - der BusninessTalk für Frauen machts möglich!

Netzwerken und Austausch in angenehmerAtmosphäre



Analoges Netzwerken mit Spaßfaktor!

Kosten und Anmeldung

Im Mittelpunkt der VisitenkartenParty steht die Kontaktaufnahme der Gäste untereinander. Um diese zu erleichtern und die Gesprächspartnerinnen gezielt auswählen zu können, können sich alle Teilnehmerinnen zu Beginn kurz vorstellen. In einer Minute sein Business zu erklären ist aufregend aber auch hilfreich, um zum Punkt zu kommen.Danach ist Zeit, bei einem Gläschen Sekt (oder Selter) Ideen oder Projekte auszutauschen, Kooperationen einzufädeln oder neue Kundinnen zu gewinnen. Starten Sie Ihr Netzwerk oder kommen Sie einfach so ins Gespräch – auf der VisitenkartenParty ist alles möglich.Netzwerke sind wichtige Werkzeuge für Ihren wirtschaftlichen ErfolgBeziehungsmanagement ist neben Wissen und Leistungsbereitschaft essentiell wichtig für berufliche Erfolge. Es erfordert systematische Selbstvermarktung und gute Verbindungen, Netzwerke eben. Sie verschaffen wertvolle Kontakte, vermitteln Insiderwissen, bringen ins Gespräch und eröffnen neue geschäftliche Perspektiven.Wichtig dabei sind nicht nur virtuelle Netzwerke. Beim persönlichen Kennenlernen können Sie sich "beschnuppern" und merken gleich, ob Ihnen ihr Gegenüber sympathisch ist.Kommen Sie nach Feierabend ins Unternehmerinnen-Zentrum Hannover und genießen zwei Stunden mit viel Gelegenheit zum Netzwerken. Sie bringen lediglich genügend Visitenkarten und Prospekte mit, um den Rest kümmern wir uns. Und wir garantieren Ihnen, dass Sie nach dem Event mit vielen neuen Kontakten und Anregungen nach Hause gehen.Die Teilnahmegebühr (incl. Verzehr und MwSt) beträgt 16 Euro. Erst nach Zahlung der Gebühr ist die Anmeldung verbindlich. Dazu erhalten Sie nach der Anmeldung die Bankverbindung per Mail zugesandt.Bitte bis zum 08. Mai 2019 anmelden unter hallo@sieh-hier.de.