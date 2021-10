Die SEO Roadshow 2021 - Praxis-SEO im Präsenz-Seminar am 11.11.2021 als Online-Seminar

Online-Marketing-Profis, Inhouse SEOs und E-Commerce-Manager aufgepasst! Sie wollen Ihre SEO-Kenntnisse auffrischen oder vertiefen? Die ABAKUS Internet Marketing GmbH hält auch in diesem Jahr die beliebte SEO Roadshow ab. Am 11.11.2021 findet die SEO Roadshow als Online-Seminar statt. Am 14.10.2021 fndet die Roadshow auch als Präsenz-Seminar in Hannover statt.Bei der SEO Roadshow 2021 werden weiter folgende Themen behandelt:• Aktuelle SEO Trends & Google Updates• Wie Sie Ihren Content für Google optimieren• Die neuesten Google Ranking Kriterien• SEO Insider-Tipps und nützliche Tools für die SEO OnPage- und OffPage-Optimierung• Tipps zur Auswahl von UX Methoden und ToolsKamillo Kluth, langjähriger SEO-Experte und Geschäftsführer von ABAKUS wird in der SEO-Klinik die Webseiten der Teilnehmer auf Herz und Nieren prüfen. Im Zuge der Live-Analyse erhalten die Teilnehmer individuelle und konkrete Handlungsempfehlungen, mit denen sie die von ihnen eingereichten Webseiten im Anschluss an das Seminar selbstständig optimieren können.Des Weiteren wird Anna Pianka, Spezialistin für OffPage-SEO und Linkaufbau, darauf eingehen, weshalb Verlinkungen einflussreich für die Position in den Suchergebnislisten sind und wie sich sinnvolle Erwähnungen und Links zur Website herbeiführen lassen.Für die Online-SEO-Roadshow am 11.11.2021 konnte als zusätzlicher Referent Christian Voß von der Sedo GmbH, der weltweit größten Domain-Handelsplattform, gewonnen werden.Es erwarten Sie spannende Einblicke über den Nutzen von Domains für die eigene SEO-Strategie.Tickets für die SEO Roadshow in Hannover sind über XING ( SEO Roadshow ), telefonisch unter 0511 300 325-21 oder per E-Mail (marketing@abakus-internet-marketing.de) erhältlich. Sie kosten pro Person 349,00 Euro (inkl. MwSt.).