‚Fluchtursachen bekämpfen‘

… aber wie geht das?

– ein immer wieder gern verwendetes Motto.Leider besonders häufig dann, wenn es darum geht, die eigene indivi¬duelle sowie gesellschaftliche Verantwortung bei der Aufnahme von Geflüchteten abzuwehren.Doch gerade, wenn man Solidarität mit geflüch¬teten Menschen fordert, ist es sinnvoll, sich mit Fluchtursachen auseinanderzusetzen. Was bewegt Menschen dazu, ihre Heimat zu ver¬lassen und sich auf eine gefährliche Flucht zu begeben?Welche unmittelbaren Zusammenhänge beste¬hen zwischen dem Handeln von globalen Konzernen und „unserer“ Art zu leben im globalen Norden und den Bedingungen, die Menschen zur Flucht bewegen?Neben der Analyse soll an dem Abend diskutiert werden, was wir gemeinsam tun können - Menschen, die das Thema anspricht, Aktive aus der Zivilgesellschaft und verschiedene Aktionsgruppen die sich mit dem Thema auseinandersetzen.Eine weitere Veranstaltung wird am, denim, Ort: Spichernstr. 13, 30161 Hannover stattfinden. Der Flyer ist das letzte Bild.Inormationen der beteiligten, unterstützenden und teilnehmenden Vereinen / Verbänden bitte auf deren Webseiten nachlesen:Fotos: Eine Person habe ich unkenntlich gemacht, um sie zu schützen.