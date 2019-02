Das zweite Little Home wird gebaut

Obdachlos kann jeder werden

Damit Menschen vor Raub, Regen und frostigen Temperaturen besser geschützt sind, ist das kleine Häuschen - nicht viel größer als eine Matrazenfläche, mit Rädern und abschließbar - eine Chance auf ein minimum von Lebensqualität.Minimum, mehr ist es nicht. Chance deshalb, weil Betroffene dadurch sogar die Möglichkeit hatten sich auf einen Job zu bewerben. Sie konnten ihre Habe einschließen und sich frei zu einem Gespräch treffen ... und: sie haben eine Adresse. Wichtig, wenn man einen Job sucht.Jatzt baut Little Home e.V. das Zweite Little Home für Hannover ... von der in der Obdachlosenarbeit aktiven Francis Bee