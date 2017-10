Arbeiterleben in Linden - Proletarische Familien

(Moderator) undkonnten die Diplom-Sozialwirtinaus Göttingen als Referentin gewinnen.Rosenbaum (inzwischen pensioniert, letzte Berufsstation Uni Göttingen) leitet von 1983 bis 1991 das Projekt (Geldgeber DFG):„Wandlungen der Rolle des Vaters in deutschen Arbeiterfamilien im frühen 20. Jahrhundert“.Ort der Untersuchungen ist Mitte der 1980er Jahre die Arbeiterhochburg Linden (seit 1920 ein Stadtteil von Hannover), die politisch sehr stark sozialdemokratisch geprägt ist. Heidi Rosenbaum, in Linden geboren und die Jugendzeit verbracht, befragt 34 Frauen und Männer, die in Arbeiterfamilien aufgewachsen sind. Sie differenziert dabei in:1.) Traditionelle Familien2.) Sozialdemokratischen Familien3.) Kleinbürgerlich orientierte Familien.Die Untersuchungs-Ergebnisse, die noch näher betrachtet werden sollen, führen zu erstaunlichen Ergebnissen:Das in den Sozialwissenschaften lange tradierte Bild von der proletarischen Familie und dem proletarischen Vater stellt sich als unzureichend heraus. Selbst im sozial sehr homogenen, demokratisch geprägten Linden ließen sich verschiedene proletarische Milieus und verschiedene Typen von Arbeiterfamilien bzw. Arbeitervätern identifizieren.Noch einmal zu der Differenzierung. Rosenbaum erkennt bei> Hohe Kinderzahl> Kindererziehung Frauensache, Väter wenig involviert> Große Bedeutung körperlicher Strafen> Starke Konzentration der sozialen Kontakte auf Verwandtschaft> Stark unterschiedliche Kinderzahlen> Etliche Väter sehr an Kindern interessiert; starke Vaterfiguren aufgrund des politischen Engagements> Kaum körperliche Strafen> Bemühen um gute Bildung und Ausbildung der Kinder> Soziale Kontakte über Verwandtschaft hinaus erweitert> Geringe Kinderzahlen> Hohe berufliche Qualifikation der Männer> Wenig körperliche Strafen> Sehr ausgeprägtes Bemühen um gute Schul- und Berufsausbildung der Kinder> Zentrale Werte: Wohlanständigkeit und Respektabilität> Starke Konzentration der sozialen Kontakte aufVerwandtschaftDies ist nur ein kleiner, aber sehr Erkenntnis reicher Ausschnitt der Befragung.Wer sich näher informieren möchte, der besorge sich das BuchProletarische Familien- Arbeiterfamilien und Arbeiterväter im frühen 20. Jahrhundert zwischen traditioneller, sozialdemokratischer und kleinbürgerlicher Orientierung, Rosenbaum, H. , Suhrkamp Verlag, 1991,zum (moderaten) Preis von 14 Euro, auch im Internet erhältlich.Nach dem Vortrag schloss sich noch eine lebendige Frage- und Antwortrunde an,so kam u. a. zur Sprache:> starke Dominanz der Väter in religiösen Fragen (Deuker),> gibt ab es auch Untersuchungen über das Leben kommunistisch geprägter Familien? (Müller),> unter welchen Gesichtspunkten wurden die InterviewpartnerInnen ausgewählt? (Sperlich).