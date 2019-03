Ja ja so blau blau blau...............

Ihr blaues Wunder erlebte die DoRu am dieswöchigen Donnerstag. Es ging nämlich bei herrlichem Frühlingswetter zur Scilla-Blüte am Lindener Berg-Friedhof.Schon seit längerem von mir auf meiner "Hinwollen.Liste", habe ich es aber irgendwie nie "gebacken" gekriegt. Dank der Donnerstagsrunde habe ich nun auch dieses kleine große Naturschauspiel erleben dürfen.PS: Ich bitte um Entschuldigung, daß es soviele Bilder geworden sind, aber ich habe schon an die 20 Stück wieder rausgeschmissen! Und bei den restlichen konnte ich mich dann nicht mehr entscheiden. Rechnet es bitte meiner Begeisterung zu Gute! :-)))