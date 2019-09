The GoDotS bringen Publikum beim Limmerstraßenfest in Wallung

Wenn die GoDotS aus Hannover die Bühne betreten, kracht es – denn die vier jungen Musiker haben sich dem Alternative Rock mit eingängigen Gitarrenriffs und kraftvollen Basslines verschrieben. In den letzten Monaten waren The GoDotS in verschiedenen Clubs der Stadt zu sehen und zu hören. Nun präsentierte sich die Band beim Limmerstraßenfest auf der FAUST-Bühne am Küchengartenplatz wieder äußerst spielfreudig und machte dem Publikum schon mit dem Soundcheck Appetit auf 45 rockige Minuten.

Die füllten The GoDotS mit mitreißenden Songs wie dem Intro „Full of Hope“, der Ballade „They should have Time“ und neuen Stücken perfekt aus und begeisterten nicht nur die mitgereisten Fans. Drummer Freddie Eichler gab den passenden Rhythmus an, während Bassist Lukas Sippel und Gitarrist Jan Niklas Woidtke sich beim Instrumentalstück „Counterclockwise“ an ihren Instrumenten die Töne und Meldodien erst sanft zuspielten, um dann kraftvoll loszurocken. Der ausdrucksstarke Sänger Lukas Borzyszkowski gab anschließend noch einmal alles und riss mit seiner Performance das Publikum mit, das bei „Hey Baby“ mitsang und am liebsten noch Zugaben bekommen hätte.Die sind von der Band am 12.10.2019 zu hören, wenn The GoDotS bei der Pain Parade mit Chyroc, Einraumkneipe und Sweet Pain auf der Bühne stehen. Dann päsentiert die IG-Rock Langenhagen e.V. bei einem kleinen Festival Hardrock, Heavy Metal, Alternative Rock und musikalische Comedy. Karten für diesen abwechslungsreichen Abend gibt es direkt an der Abendkasse für 10,-€ pro Person. Einlass ist um 18:00 Uhr.Wer mehr über The GoDotS erfahren möchte, ist auf der Facebook-Seite der Band richtig: