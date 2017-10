Oscar - Eine Komödie von Claude Magnier

Zum 10jährigen Jubiläum gibt es bei uns mal wieder etwas zu lachen. Freut Euch auf die neue Komödie von Theater Vinolentia...



Zum Inhalt:

Der Seifenfabrikant Pierre Barnier wird eines Morgens von seinem Angestellten Albert Leroi aus dem Bett geholt, weil dieser eine unverschämte Gehaltserhöhung verlangt. Leider ist das erst der Auftakt, denn dann gesteht Albert auch noch eine Millionen-Unterschlagung und dass er obendrein ein Verhältnis mit Barniers Tochter habe und diese heiraten wolle. Doch dann stellt sich heraus, dass das Mädchen, das Albert heiraten will, gar nicht die Tochter ist, sondern sich lediglich dafür ausgegeben hat. In dem Glauben, die echte Tochter sei in anderen Umständen, kämpft Barnier nun mit allen Mitteln darum, einen Ehemann für seine Tochter zu finden, damit das Kind einen Vater hat.



Das beliebte Theaterstück von Claude Magnier wurde 1967 mit dem französischen Schauspieler Louis de Funès erfolgreich verfilmt. Bereits in den frühen 1960er Jahren gelang de Funès mit dieser Komödie der Durchbruch am Theater. Er spielte die Hauptrolle bis in die 1970er hinein über 600 Mal.