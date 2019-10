Kleingärtnerverein Linden e.V. feiert hundertjähriges Bestehen im Biergarten Lindener Turm

Lindens Schrebergärtner hatten Glück mit dem Wetter.Bei der Jubiläumsfeier des KGV Linden e. V., gegründet am 19. September 1919 vom Politiker und Gartenfreund(SPD) nebst 150 wackeren Mitstreitern, strahle die Sonne aus allen Knopflöchern. Das vorsorglich aufgestellte Zelt war bei den Nachmittagsveranstaltungen größtenteils verwaist. Darbietungen der Bredenbecker Musikband „Second Star Band“ und Begrüßungsansprachen von(SPD) Ministerpräsident Niedersachsen,, Vereinsvorsitzender KGV Linden und, Festausschuss KGV Linden, fanden unter freiem Himmel statt.Im Zelt erregte die sehr interessante Ausstellung in Wort und Bild „100 Jahre Kleingärtnerverein Linden e. V." große Aufmerksamkeit, Vereinsmitgliedstellte die Chronik zusammen. Zur Zeit sind es die Kolonien Bergfrieden, Ihlpohl I, Ihlpohl II, Langenfelde, Lindener Alpen, Lindener Eisen und Stahl, Schwarze Flage und Struckmeyers Erben, die zum Verein gehören.Für die kleinen Gartenfreunde stellte die Schreberjugend Hannover ein Spielmobil bereit, während Stock-Brot-Backen am Lagerfeuer mit Frank für leuchtende Kinderaugen sorgte.Weitere Höhepunkte gab es am Abend, so das Duo „La Musica“ und ein Feuerwerk.