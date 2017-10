HALLOWEEN - DIE NACHT DES SCHRECKENS IN LINDEN

"HALLOWEEN - DIE NACHT DES SCHRECKENS"



Am 29. Oktober 2017 gastiert der Schauspielermit seinem Programmin der Bar + RestaurantElisenstr. 27 in Hannover Linden - Nord.Es erwartet Sie eine gespielte mit schwarzhumorigen Gruselgeschichten von der Klassik bis zur Moderne - von Edgar Alan Poe bis Stephen King, dargeboten in einem schaurig - schönenAmbiente!Einlass ist 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Karten kann man täglich ab 18 Uhr unter 0511 / 71300231 vorbestellen. Reservierung erbeten, aber es gibt sicher auch noch Karten an der Abendkasse.