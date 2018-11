Hannover: Netzwerk Lebenskunst |

Jeden Dienstag von 18h - 20h15 finden entlastende Gespräche für Ehrenamtliche, die Flüchtlinge betreuen statt im Netzwerk Lebenskunst in der Deisterstraße 73 in Hannover Linden. -Das Besondere sind die Kunstinterventionen - der Schwerpunkt liegt auf den individuellen Selbstausdruck der Teilnehmenden, die neben Gesprächen auch sich selbst erproben können. Die Teilnahme ist kostenlos - Leitung Christine Rohrbach.

Gefördert von der LAGFA Niedersachsen (Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen und Koordinationsstellen für das Ehrenamt in Niedersachsen e.V.)