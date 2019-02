Blumige Streetart in Hannover - "Frühlingserwachen" auf dem Lichtenbergplatz

"Frühlingserwachen" nennt die Künstlerin Mansha Friedrich ihre Streetart-Installation auf dem Lichtenbergplatz. Und ihre 250 knallbunten, gehäkelten Blumen verbreiten rund um den Platz in Linden wirklich erste Frühlingsgefühle und jede Menge Fröhlichkeit.

Gemeinsam mit Seniorinnen des Seniorenzentrums Ihmeufer, Schülern der Eichendorff Grundschule und der STEP Therapieschule sowie einer Wohngruppe der GiS und Britta Lohmann entstand laut Infoplakat die Installation, die noch bis Anfang April bewundert werden kann. Vier Monate wurde an dem Projekt gearbeitet. Mansha Friedrich häkelte die Blüten und die anderen Projektteilnehmer bastelten die passenden Blätter - gemeinsam entstand so ein wunderbarer Hingucker aus Blumen, Pompons und bunten Bäumchen rund um die Kastanie am Lichtenbergplatz. Unterstützung beim Aufbau gab es wieder durch die Freiwilige Feuerwehr Linden.