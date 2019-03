Lost Places......

Das war heute das Thema der Donnerstagsrunde und so hatte Gertraude eine Fotogenehmigung im Ihmecentrum besorgt. Das ehemalige Aushängeschild der Stadt Hannover gammelt nun seit Jahren vor sich hin. Die ehemaligen Garagen sind abgesperrt. Radwege führen durch die Liegenschaft und wenn ich ehrlich bin, ich möchte dort in der dunklen Zeit nicht durchfahren. Ein wenig Licht scheint sich am Ende des Tunnels abzuzeichnen, denn ein Investor hat wohl ein paar zig Millionen in die Hand genommen und will die Ruine, in der immer noch einige hundert Eigentumswohnungen bewohnt sind, wieder zum Leben erwecken. Die Lage ist ja auch aller erste Klasse, nur wie das Objekt so herunter kommen konnte, erschließt sich mir nicht.Ein paar Fotos wie immer und bis zum nächsten Thema der Donnerstagsrunde.